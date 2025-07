Chemnitzer FC bringt Zweitligist Magdeburg ins Schwitzen

In einer Woche gibt es den scharfen Start in der Regionalliga, bei der Generalprobe hatte der Chemnitzer FC den 1. FC Magdeburg zu Gast. Das Ergebnis passte am Ende, die Leistung der Hausherren ebenfalls.

Der Chemnitzer FC ist bereit für die neue Regionalligasaison. Am Samstagnachmittag gab es bei der Generalprobe vor dem scharfen Start in einer Woche ein 1:1-(0:1)-Unentschieden gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Viel von dem, was der CFC dabei auf den Rasen brachte, konnte sich durchaus sehen lassen.