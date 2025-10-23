Chemnitzer FC: Die Druckparameter sind hier andere

Chemnitzer FC
In der Fußball-Regionalliga Nordost empfängt die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda am Samstag Hertha Zehlendorf. Nach vier Spielen ohne Sieg muss gegen das Schlusslicht nun endlich wieder ein Dreier her.
Die Bilanz der vergangenen vier Spiele weist beim Chemnitzer FC keinen Punktspielsieg in der Regionalliga Nordost auf. Lediglich 15 Zähler bedeuten vor dem 13. Spieltag den zehnten Tabellenplatz. Nun kommt mit Hertha Zehlendorf (Samstag, 14 Uhr) das aktuelle Schlusslicht ins Stadion an der Gellertstraße.
