Chemnitzer FC fährt ohne zwei Leistungsträger nach Berlin

Die Himmelblauen treten am Sonntag in der Fußball-Regionalliga Nordost bei Hertha BSC II an und wollen drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Auf dem Dienstplan des Chemnitzer FC ist für diesen Sonntag eine Dienstfahrt nach Berlin vermerkt. Dann werden die Himmelblauen im Spiel bei Hertha BSC II (Anpfiff 14 Uhr, Amateurstadion im Olympiagelände Berlin) darauf drängen, in der Fußball-Regionalliga Nordost nach drei sieglosen Punktspielen endlich wieder einen vollen Erfolg einzufahren.