Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für die Himmelblauen um Trainer Benjamin Duda geht es im Januar 2026 an die türkische Mittelmeerküste.
Für die Himmelblauen um Trainer Benjamin Duda geht es im Januar 2026 an die türkische Mittelmeerküste. Bild: PICTURE POINT
Für die Himmelblauen um Trainer Benjamin Duda geht es im Januar 2026 an die türkische Mittelmeerküste.
Für die Himmelblauen um Trainer Benjamin Duda geht es im Januar 2026 an die türkische Mittelmeerküste. Bild: PICTURE POINT
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC fliegt zum Winter-Trainingslager in die Türkei - Wie Fans dabei sein können
Redakteur
Von Thomas Kaufmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Januar 2026 geht es für die Himmelblauen an die türkische Mittelmeerküste. Wer als Fan mitfliegen möchte, muss sich beeilen.

Der Chemnitzer FC bereitet sich im Januar nächsten Jahres in der Küstenregion von Antalya auf die Rückrunde der Regionalliga-Saison 2025/26 vor und bezieht im Touristenort Lara Quartier. Fans und Sponsoren dürfen dabei sein. Darüber hat der CFC am Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung informiert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
15.09.2025
2 min.
Chemnitzer FC empfängt Aufstiegsaspiranten – so blickt Cheftrainer Duda auf das Duell mit dem Halleschen FC
CFC-Trainer Benjamin Duda hat den Halleschen FC in der Vorwoche beobachtet.
Die Himmelblauen laufen in der Fußball-Regionalliga Nordost am Mittwoch im heimischen Stadion gegen den bis dato ungeschlagenen Halleschen FC auf. Chefcoach Duda hat den Gegner im Vorfeld beobachtet.
Knut Berger
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
21.08.2025
2 min.
Chemnitzer FC empfängt Magdeburg II: Warum es in jedem Fall emotional wird
Will gegen Magdeburgs Reserve den dritten Saisonsieg einfahren: CFC-Trainer Benjamin Duda.
Der Trainer der Himmelblauen warnt vor der Dynamik des Aufsteigers
Knut Berger
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel