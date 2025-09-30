Chemnitzer FC fliegt zum Winter-Trainingslager in die Türkei - Wie Fans dabei sein können

Chemnitzer FC
Im Januar 2026 geht es für die Himmelblauen an die türkische Mittelmeerküste. Wer als Fan mitfliegen möchte, muss sich beeilen.
Der Chemnitzer FC bereitet sich im Januar nächsten Jahres in der Küstenregion von Antalya auf die Rückrunde der Regionalliga-Saison 2025/26 vor und bezieht im Touristenort Lara Quartier. Fans und Sponsoren dürfen dabei sein. Darüber hat der CFC am Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung informiert.
