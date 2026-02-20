Chemnitzer FC gegen BFC Preussen neu angesetzt: „Für viele unserer Fans eine echte organisatorische Herausforderung“

Chemnitzer FC
Am Mittwoch nach Ostern soll die Partie in der Fußball-Regionalliga stattfinden. Die Anstoßzeit liegt jedoch ungünstig – ist aber alternativlos.
Nur zwei Tage nach der Spielabsage aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen in Berlin steht schon der neue Termin: Das eigentlich für diesen Sonntag angesetzte Auswärtsspiel des Chemnitzer FC beim BFC Preussen Berlin in der Fußball-Regionalliga soll am Mittwoch, dem 8. April nachgeholt werden. Anpfiff soll bereits um 17 Uhr sein. „Uns...
