Chemnitzer FC gegen Lok Leipzig: Bilder, Geschichten und Zahlen zum 3:0-Sieg

10.249 Zuschauer haben beim Spiel der Fußball-Regionalliga Nordost am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Über Fanchoreographien, Torwartflucht, eine Unglückszahl ohne Pech und die Ehrung der Legendenelf.

Die Party ist gelungen. Im ersten Heimspiel des Kalenderjahres 2026 feierte der Chemnitzer FC am Sonntag – genau einen Monat nach dem eigentlichen Termin am 15. Januar – seinen 60. Geburtstag. Mit dem 3:0-Sieg gegen den Spitzenreiter 1. FC Lokomotive Leipzig setzten die Chemnitzer einen absoluten Höhepunkt. Doch auch abseits des Sportlichen...