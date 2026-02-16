MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Mannschaft des CFC feierte mit den Fans den 60. Geburtstag des Vereins – und den 3:0-Heimsieg gegen Lok Leipzig.
Die Mannschaft des CFC feierte mit den Fans den 60. Geburtstag des Vereins – und den 3:0-Heimsieg gegen Lok Leipzig. Bild: PICTURE POINT / S. Sonntag
Die Mannschaft des CFC feierte mit den Fans den 60. Geburtstag des Vereins – und den 3:0-Heimsieg gegen Lok Leipzig.
Die Mannschaft des CFC feierte mit den Fans den 60. Geburtstag des Vereins – und den 3:0-Heimsieg gegen Lok Leipzig. Bild: PICTURE POINT / S. Sonntag
 8 Bilder
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC gegen Lok Leipzig: Bilder, Geschichten und Zahlen zum 3:0-Sieg
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

10.249 Zuschauer haben beim Spiel der Fußball-Regionalliga Nordost am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Über Fanchoreographien, Torwartflucht, eine Unglückszahl ohne Pech und die Ehrung der Legendenelf.

Die Party ist gelungen. Im ersten Heimspiel des Kalenderjahres 2026 feierte der Chemnitzer FC am Sonntag – genau einen Monat nach dem eigentlichen Termin am 15. Januar – seinen 60. Geburtstag. Mit dem 3:0-Sieg gegen den Spitzenreiter 1. FC Lokomotive Leipzig setzten die Chemnitzer einen absoluten Höhepunkt. Doch auch abseits des Sportlichen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:50 Uhr
1 min.
Nächste Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge bleibt weiter geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz bleibt vorerst geschlossen.
Wegen einer technischen Störung ist in der Schwimmhalle „Atlantis“ der Schwimmbetrieb eingestellt worden. An diesem Dienstag sollte sie wieder öffnen. Warum daraus nichts wird.
Kjell Riedel
14.02.2026
4 min.
Chemnitzer FC: Zwei Fans des FC Erzgebirge Aue „entern“ mit Mario Basler den VIP-Bereich
Haben beim Dart-Turnier in Meerane bereits Fotos mit Mario Basler (Mitte) schießen können: Florian Haase (links) und Sebastian Braun.
Unter den rund 10.000 erwarteten Fans zum Spiel gegen Lok Leipzig gehört das Trio aus Sebastian Braun, Florian Haase und dem Ex-Profi wohl zu den außergewöhnlichsten Zuschauern. Wie es dazu kam.
Torsten Ewers
14:46 Uhr
4 min.
Social-Media-Verbot für Kids? Wohin sich die Debatte dreht
Ein Selfie für die nächste Instagram-Story - das könnte für Kinder- und Jugendliche bis zu einer bestimmten Altersgrenze künftig tabu sein. (Symbolbild)
Scrollen ohne Ende, Suchtverhalten - viele Kinder und Jugendliche kommen kaum noch weg vom Smartphone. Ein Social-Media-Verbot scheint näher zu rücken. Wie könnte das aussehen?
Jörg Ratzsch, dpa
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
13.02.2026
4 min.
Chemnitzer FC gegen Lok Leipzig: Trainer Benjamin Duda stellt Knobelaufgabe an Medien und Fans
Hat er ihm schon die Lösung verraten? CFC-Coach Benjamin Duda (rechts) mit Fahnenträger und Edelfan Gerd Leisring.
Nach dem Sieg in Magdeburg muss in der Viererkette zweimal gewechselt werden. Wer wird die Positionen einnehmen? Der Coach verrät einen Namen und spricht einmal in Rätseln. „Freie Presse“ hat einen heißen Tipp.
Torsten Ewers
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel