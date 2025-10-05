Chemnitzer FC hadert mit Punktverlust – die Rote Karte gelte jedoch nicht als Ausrede

Nach den verschenkten zwei Punkten im Heimspiel gegen Eilenburg sind die Himmelblauen bedient – und auf der Suche nach Antworten.

Der Chemnitzer FC sah schon wie der sichere Gewinner aus. Zwar hatten die Himmelblauen einige vielversprechende Möglichkeiten liegengelassen, um den Deckel frühzeitig draufzumachen. Dennoch wirkten die Himmelblauen in der Schlussphase im Defensivverbund alles andere als wackelig, wodurch dem 2:1-Heimsieg gegen den FC Eilenburg eigentlich nichts...