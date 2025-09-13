Chemnitzer FC holt in Unterzahl ersten Auswärtssieg der Saison

Der Chemnitzer FC hat in der Fußball-Regionalliga Nordost mit einer absoluten Energieleistung mit 1:0 beim SV Babelsberg gewonnen.

Einen Monat lang war der Chemnitzer FC in der Fußball-Regionalliga sieglos. Nun gelang nicht nur ein Dreier. Das 1:0 (1:0) beim SV Babelsberg war zugleich der erste Auswärtserfolg der Himmelblauen in der laufenden Saison der Fußball-Regionalliga Nordost.