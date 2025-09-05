Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
CFC-Kapitän Tobias Müller (r.) fällt am Wochenende aus.
CFC-Kapitän Tobias Müller (r.) fällt am Wochenende aus. Bild: Knut Berger
CFC-Kapitän Tobias Müller (r.) fällt am Wochenende aus.
CFC-Kapitän Tobias Müller (r.) fällt am Wochenende aus. Bild: Knut Berger
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC im Doppelpack: Erst „Nicht-Aufstiegsspiel 2025“, dann Sachsenpokal
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Wochenende pausiert die Fußball-Regionalliga Nordost. Der Chemnitzer FC ist dennoch zweimal auf dem Rasen gefordert.

Die Fußball-Regionalliga Nordost legt am ersten September-Wochenende eine Pause ein. Dennoch ist der Chemnitzer FC zweimal gefordert. Am Samstag tritt die Mannschaft ab 14 Uhr im Niederrheinstadion Oberhausen zum so genannten "Nicht-Aufstiegsspiel 2025" bei Rot-Weiß Oberhausen an. Wie die CFC-Verantwortlichen mitteilten, wurde das...
