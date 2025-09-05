Chemnitzer FC im Doppelpack: Erst „Nicht-Aufstiegsspiel 2025“, dann Sachsenpokal

Chemnitzer FC
Am Wochenende pausiert die Fußball-Regionalliga Nordost. Der Chemnitzer FC ist dennoch zweimal auf dem Rasen gefordert.
Die Fußball-Regionalliga Nordost legt am ersten September-Wochenende eine Pause ein. Dennoch ist der Chemnitzer FC zweimal gefordert. Am Samstag tritt die Mannschaft ab 14 Uhr im Niederrheinstadion Oberhausen zum so genannten "Nicht-Aufstiegsspiel 2025" bei Rot-Weiß Oberhausen an. Wie die CFC-Verantwortlichen mitteilten, wurde das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.