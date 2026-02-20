Chemnitzer FC kassiert gegen VfB Auerbach erste Niederlage 2026

Chemnitzer FC
In dem Testspiel am Freitagabend musste sich der Fußball-Regionalligist gegen den Oberligisten mit 0:1 geschlagen geben. Die größte Chance zum Ausgleich vergab Leon Damer.
Nun hat es den Chemnitzer FC erwischt. Im Kalenderjahr 2026 war der Fußball-Regionalligist in allen Test- und Pflichtspielen ungeschlagen. Bis zum Freundschaftsspiel am Freitagabend gegen den Oberligisten VfB Auerbach. Vor rund 300 Zuschauern musste sich der CFC auf dem Kunstrasenplatz des BSC Rapid Chemnitz mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. In...
