Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
CFC-Trainer Benjamin Duda am Samstag beim Heimspiel gegen Eilenburg.
CFC-Trainer Benjamin Duda am Samstag beim Heimspiel gegen Eilenburg. Bild: PICTURE POINT / Gabor Krieg
CFC-Trainer Benjamin Duda am Samstag beim Heimspiel gegen Eilenburg.
CFC-Trainer Benjamin Duda am Samstag beim Heimspiel gegen Eilenburg. Bild: PICTURE POINT / Gabor Krieg
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC lässt Punkte im Heimspiel liegen: „Ich bin stinksauer und bedient“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der CFC lässt im Heimspiel gegen Eilenburg Punkte liegen. Das ärgert den Chefcoach. Die Freie Presse liefert die Stimmen zum Spiel.

Benjamin Duda, Cheftrainer des Chemnitzer FC: „Ich bin stinksauer und bedient, weil ich dachte, dass wir schon weiter sind. Da muss ich meine Mannschaft in die Pflicht nehmen. So wie das Spiel gelaufen ist, werden wir morgen Früh beim Training in aller Deutlichkeit darüber reden müssen. Es war ein lethargischer Spielstart, trotzdem hat es die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
4 min.
Chemnitzer FC verpasst Heimsieg nach Bozic-Rot und Ausgleichstor eines Ex-Aue-Profis
Dejan Bozic (rechts) flog in der zweiten Hälfte vom Platz.
Lange befanden sich die Himmelblauen auf der Siegerstraße. Am Ende aber kam der CFC gegen den FC Eilenburg nicht über ein 2:2 hinaus.
Paul Steinbach
07.10.2025
4 min.
Gut abgesichert beim Heimwerken?
Das Anbringen von Lampen erledigen viele selbst. Doch was ist, wenn man von der Leiter stürzt und sich schwer verletzt?
Selbermachen liegt im Trend. Doch wer beim Heimwerken zu forsch ist, riskiert mehr als nur einen schiefen Nagel in der Wand. Für große Schäden kommt im schlechtesten Fall kein Versicherer auf.
Katja Fischer, dpa
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
07.10.2025
2 min.
Dem digitalen Sog entkommen - per App
Ausgewogene Mediennutzung erlernen: Die Web-App "freii" bietet einem drei Wochen lang kleine Challenges und Infos, um ziellosem Scrollen vorzubeugen.
Tiktok, Youtube und Co machen Spaß. Doch verlagert sich das Leben zu sehr ins Digitale, kann das der Gesundheit schaden. Für Jugendliche und Eltern gibt es jetzt ein neues Präventionsangebot.
05.10.2025
5 min.
Chemnitzer FC hadert mit Punktverlust – die Rote Karte gelte jedoch nicht als Ausrede
Schiedsrichter Johannes Drößler schickte Dejan Bozic vorzeitig in die Kabine. Der Angreifer hatte sich zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen.
Nach den verschenkten zwei Punkten im Heimspiel gegen Eilenburg sind die Himmelblauen bedient – und auf der Suche nach Antworten.
Paul Steinbach
Mehr Artikel