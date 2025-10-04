Chemnitzer FC lässt Punkte im Heimspiel liegen: „Ich bin stinksauer und bedient“

Der CFC lässt im Heimspiel gegen Eilenburg Punkte liegen. Das ärgert den Chefcoach. Die Freie Presse liefert die Stimmen zum Spiel.

Benjamin Duda, Cheftrainer des Chemnitzer FC: „Ich bin stinksauer und bedient, weil ich dachte, dass wir schon weiter sind. Da muss ich meine Mannschaft in die Pflicht nehmen. So wie das Spiel gelaufen ist, werden wir morgen Früh beim Training in aller Deutlichkeit darüber reden müssen. Es war ein lethargischer Spielstart, trotzdem hat es die...