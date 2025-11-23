Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die viel diskutierte Szene in der dritten Minute: Dejan Bozic schiebt das Leder am Kasten vorbei.
Die viel diskutierte Szene in der dritten Minute: Dejan Bozic schiebt das Leder am Kasten vorbei. Bild: Frank Kruczynski
Die viel diskutierte Szene in der dritten Minute: Dejan Bozic schiebt das Leder am Kasten vorbei.
Die viel diskutierte Szene in der dritten Minute: Dejan Bozic schiebt das Leder am Kasten vorbei. Bild: Frank Kruczynski
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC: Leeres Tor aus drei Metern nicht getroffen – wie kann das einem Toptorjäger wie Dejan Bozic passieren?
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Groß war die Enttäuschung bei den Himmelblauen nach der 0:4-Klatsche in Zwickau. Ausgerechnet der beste Torschütze und Kapitän erlebt einen Albtraum.

Der Konjunktiv sei einer Redewendung nach die Sprache der Verlierer. Nach der deutlichen 0:4 (0:2)-Auswärtsniederlage des Chemnitzer FC beim FSV Zwickau bedienten sich die Himmelblauen reichlich dieser Möglichkeitsform. Nahrung dafür gab insbesondere ein Moment nach reichlich zwei gespielten Minuten. Maurizio Grimaldi hatte sich auf der rechten...
