Chemnitzer FC: Mit ruhigem Puls zum goldenen Treffer

Der Chemnitzer FC hat in der Fußball-Regionalliga Nordost beim SV Babelsberg 03 durch ein Elfmetertor von Dejan Bozic den dritten Saisonsieg eingefahren

Diesen Knall hat man gefühlt sogar im Sportforum Chemnitz gehört. Als Schiedsrichter Schiedsrichter Sirko Müke aus Neustrelitz das Fußball-Regionalliga-Punktspiel zwischen dem gastgebenden SV Babelsberg 03 und dem Chemnitzer FC im Karl-Liebknecht-Stadion Potsdam abpfiff, fiel eine zentnerschwere Last von den Schultern der himmelblauen Kicker...