CFC-Kicker Julius Bochmann fehlt gegen Erfurt wegen der fünften gelben Karte.
CFC-Kicker Julius Bochmann fehlt gegen Erfurt wegen der fünften gelben Karte. Bild: Knut Berger
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC muss auf Trio verzichten
Von Knut Berger
Die Himmelblauen treten am Samstag in der Fußball-Regionalliga Nordost bei Tabellenführer Rot-Weiß Erfurt an. Dabei fehlen drei gesperrte Akteure.

Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC muss am Samstag im Auswärtsspiel beim Tabellenführer FC Rot-Weiß Erfurt (16 Uhr, Steigerwaldstadion/Live im MDR-Fernsehen) auf ein Trio verzichten. Torjäger Dejan Bozic (4 Tore/gelb-rote Karte), Innenverteidiger Julius Bochmann (5. gelbe Karte) und Leon Damer (rote Karte) sind jeweils gesperrt.
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
13:04 Uhr
3 min.
Tschechische Bahn verteidigt neues Bistrowagen-Konzept
In der ersten Klasse werden Speisen und Getränke auch am Sitzplatz serviert. (Archivbild)
Der alte "Knödelexpress" zwischen Tschechien und Deutschland lebt in einer modernen Inkarnation fort. Doch wer noch einmal das Original mit roten Sesseln und Kugellampen sehen will, muss sich beeilen.
11.09.2025
3 min.
CFC-Kapitän ist im Training zurück
CFC-Kapitän Tobias Müller (l.) ist zurück im Mannschaftstraining.
Der Chemnitzer FC muss in der Fußball-Regionalliga Nordost am Samstag beim SV Babelsberg 03 antreten. Die aktuelle Form spricht eher für den Gastgeber.
Knut Berger
13:08 Uhr
6 min.
Uraufführung „Rummelplatz“ in der Kulturhauptstadt: Kaum enden wollender Jubel
Es geht rau und turbulent zu: Thomas Essl als Peter Loose (vorn), Jakob Ewert (Verteidiger), Felix Rohleder (Richter), Thomas Kiechle (Staatsanwalt, hinten von links).
Mit Ludger Vollmers lang erwarteter Opernpremiere nach Werner Bräunigs berühmtem Wismut-Roman begibt sich das Theater in Chemnitz künstlerisch in heimatliche Gefilde. Eine Aufführung, die einer Kulturhauptstadt würdig ist, auch wenn es ein Ärgernis gibt.
Christian Schmidt
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
20.09.2025
3 min.
Zu Gast beim Tabellenführer: CFC belohnt sich mit Auswärtspunkt
CFC-Akteur Johannes Pistol (l.) hat mit seinem Team in Erfurt eine Energieleistung abgeliefert.
Der Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC hat beim Spitzenreiter Rot-Weiß Erfurt Moral gezeigt und nach einem 0:2-Rückstand noch ausgeglichen.
Knut Berger
