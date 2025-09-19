Chemnitzer FC muss auf Trio verzichten

Chemnitzer FC
Die Himmelblauen treten am Samstag in der Fußball-Regionalliga Nordost bei Tabellenführer Rot-Weiß Erfurt an. Dabei fehlen drei gesperrte Akteure.
Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC muss am Samstag im Auswärtsspiel beim Tabellenführer FC Rot-Weiß Erfurt (16 Uhr, Steigerwaldstadion/Live im MDR-Fernsehen) auf ein Trio verzichten. Torjäger Dejan Bozic (4 Tore/gelb-rote Karte), Innenverteidiger Julius Bochmann (5. gelbe Karte) und Leon Damer (rote Karte) sind jeweils gesperrt.
