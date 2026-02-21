MENÜ
Felix Müller (Mitte) und Martial Ekui (r.) vom CFC im Laufduell mit dem Auerbacher Max Roscher. Kehren die beiden Chemnitzer gegen Babelsberg in die Startformation zurück?
Felix Müller (Mitte) und Martial Ekui (r.) vom CFC im Laufduell mit dem Auerbacher Max Roscher. Kehren die beiden Chemnitzer gegen Babelsberg in die Startformation zurück? Bild: Tom Schirmeister
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC nach Niederlage gegen VfB Auerbach: Werden die Karten in der Startelf neu gemischt?
Redakteur
Von Torsten Ewers
Der Fußball-Regionalligist hat sein Testspiel am Freitag 0:1 verloren. Der verärgerte Trainer kündigte an, sich schon auf die kommende Trainingswoche vor der Partie gegen den SV Babelsberg zu freuen.

Zugegeben: Es war ein kurzfristig angesetztes Testspiel, weil die Punktspiele der beiden Teams an diesem Wochenende abgesagt werden mussten. Personell rotierte der Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC daher am Freitag gegen den Oberligisten VfB Auerbach auch mehr, als es wohl in einem Ligaspiel geschehen wäre. Auf drei Positionen baute Trainer...
