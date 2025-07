Chemnitzer FC: Neuer Look in Schwarz und Silber

Der Fußball-Regionalligist hat sein neues Auswärtstrikot vorgestellt. Zum ersten Mal getragen wird es aber bei einem Heimspiel.

Der Chemnitzer FC hat sein neues Auswärtstrikot für die Jubiläumssaison 2025/26 vorgestellt. Johannes Pistol, Dejan Bozic und Julius Bochmann spielten Model. Das Regionalliga-Team wird in fremden Stadien künftig in Schwarz mit silberweißen Streifen auflaufen. Erstmals kommt das neue Jersey aber auf der Fischerwiese zum Einsatz – am Samstag...