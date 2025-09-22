Chemnitzer FC: Pokalspiel in Annaberg terminiert

Chemnitzer FC
Zwölfmal hat der Chemnitzer FC den Sachsenpokal schon gewonnen. Auf dem Weg zum angestrebten 13. Triumph wartet jetzt ein Siebtligist als Stolperstein.
Der Chemnitzer FC bestreitet sein Drittrundenspiel im Fußball-Sachsenpokal beim VfB Annaberg am Samstag, dem 11. Oktober. Angepfiffen wird die Partie zwischen dem gastgebenden Landesklassenvertreter und dem favorisierten Viertligisten auf dem Annaberger Kurt-Löser-Sportplatz 14 Uhr. Das Stadion fasst 3000 Zuschauer, Informationen zum...
