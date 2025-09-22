Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Im Mai 2022 gewann der CFC zum zwölften und bislang letzten Mal den Sachsenpokal.
Im Mai 2022 gewann der CFC zum zwölften und bislang letzten Mal den Sachsenpokal. Bild: IMAGO
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC: Pokalspiel in Annaberg terminiert
Redakteur
Von Thomas Scholze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwölfmal hat der Chemnitzer FC den Sachsenpokal schon gewonnen. Auf dem Weg zum angestrebten 13. Triumph wartet jetzt ein Siebtligist als Stolperstein.

Der Chemnitzer FC bestreitet sein Drittrundenspiel im Fußball-Sachsenpokal beim VfB Annaberg am Samstag, dem 11. Oktober. Angepfiffen wird die Partie zwischen dem gastgebenden Landesklassenvertreter und dem favorisierten Viertligisten auf dem Annaberger Kurt-Löser-Sportplatz 14 Uhr. Das Stadion fasst 3000 Zuschauer, Informationen zum...
