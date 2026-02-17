MENÜ
Die Lok-Fans haben in Chemnitz für eine kurze Spielunterbrechung gesorgt.
Die Lok-Fans haben in Chemnitz für eine kurze Spielunterbrechung gesorgt. Bild: Sven Sonntag/PICTURE POINT
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC: Polizistin und Heimfan nach Pyro-Einlage von Lok-Leipzig-Fans leicht verletzt
Redakteur
Von Torsten Ewers
Die Partie in der Fußball-Regionalliga Nordost vor 10.249 Zuschauern war bis auf eine Ausnahme im Block der Gäste ein friedliches Fußballfest. Der 1. FC Lokomotive findet klare Worte.

Die Partie war Werbung für den Regionalliga-Fußball und den Chemnitzer FC: Vor 10.249 Zuschauern besiegten die Gastgeber den Spitzenreiter 1. FC Lokomotive Leipzig mit 3:0. Mit der Ehrung der Legendenelf und der aufwändigen Choreographie der CFC-Fans zum 60. Geburtstags des Vereins gab es zudem auch abseits des Spielgeschehens
