Chemnitzer FC: Rückrundenstart bei Chemie Leipzig abgesagt

Im Leipziger Alfred-Kunze-Sportpark liegt viel Schnee, der Boden ist gefroren, der Platz unbespielbar. Die Leutzscher, die in der Fußball-Regionalliga bleiben wollen, verpflichten aber fleißig neue Spieler.

Am Freitagabend sollte der Chemnitzer FC im Traditionsduell bei Chemie Leipzig (19 Uhr) in die Rückrunde der Fußball-Regionalliga Nordost starten. Doch daraus wird nichts, das Spiel wurde aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. „Aufgrund der Wetterprognosen sowie des derzeit schneebedeckten Platzes im Stadion der Leipziger und des... Am Freitagabend sollte der Chemnitzer FC im Traditionsduell bei Chemie Leipzig (19 Uhr) in die Rückrunde der Fußball-Regionalliga Nordost starten. Doch daraus wird nichts, das Spiel wurde aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. „Aufgrund der Wetterprognosen sowie des derzeit schneebedeckten Platzes im Stadion der Leipziger und des...