Anfang Januar, als Alexander Schmidt als neuer Cheftrainer von Chemie Leipzig vorgestellt wurde, lag Schnee im Alfred-Kunze-Sportpark. Ähnlich winterlich sieht es dieser Tage aus.
Anfang Januar, als Alexander Schmidt als neuer Cheftrainer von Chemie Leipzig vorgestellt wurde, lag Schnee im Alfred-Kunze-Sportpark. Ähnlich winterlich sieht es dieser Tage aus.
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC: Rückrundenstart bei Chemie Leipzig abgesagt
Redakteur
Von Thomas Treptow
0:00 Anhören

Im Leipziger Alfred-Kunze-Sportpark liegt viel Schnee, der Boden ist gefroren, der Platz unbespielbar. Die Leutzscher, die in der Fußball-Regionalliga bleiben wollen, verpflichten aber fleißig neue Spieler.

Am Freitagabend sollte der Chemnitzer FC im Traditionsduell bei Chemie Leipzig (19 Uhr) in die Rückrunde der Fußball-Regionalliga Nordost starten. Doch daraus wird nichts, das Spiel wurde aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. „Aufgrund der Wetterprognosen sowie des derzeit schneebedeckten Platzes im Stadion der Leipziger und des...
Mehr Artikel