Chemnitzer FC: Sachsenpokalspiel in Grimma terminiert

Chemnitzer FC
Die Mannschaft von Cheftrainer Benjamin Duda tritt Ende März bei einem Oberligisten an. Das Ziel ist klar formuliert.
Ausgelost wurde bereits Mitte November, nun wurden die Partien des Viertelfinales im Fußball-Landespokal auch terminiert. Regionalligist Chemnitzer FC tritt am Samstag, dem 28. März, ab 14 Uhr beim Oberligisten FC Grimma an. Der Favoritenrolle will der CFC gerecht werden. „Unser Ziel ist klar: Wir wollen ins Halbfinale“, sagt Sportdirektor...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.