Im Achtelfinale setzte sich der CFC in Reichenbach souverän mit 6:0 durch.
Im Achtelfinale setzte sich der CFC in Reichenbach souverän mit 6:0 durch. Bild: Alexander Trienitz
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC: Sachsenpokalspiel in Grimma terminiert
Redakteur
Von Torsten Ewers
Die Mannschaft von Cheftrainer Benjamin Duda tritt Ende März bei einem Oberligisten an. Das Ziel ist klar formuliert.

Ausgelost wurde bereits Mitte November, nun wurden die Partien des Viertelfinales im Fußball-Landespokal auch terminiert. Regionalligist Chemnitzer FC tritt am Samstag, dem 28. März, ab 14 Uhr beim Oberligisten FC Grimma an. Der Favoritenrolle will der CFC gerecht werden. „Unser Ziel ist klar: Wir wollen ins Halbfinale“, sagt Sportdirektor...
