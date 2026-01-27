Chemnitzer FC: So steht derzeit die Ampel für das Punktspiel bei der U23 des 1. FC Magdeburg

Für den Fußball-Regionalligisten hat sich die Winterpause durch die Absage der Partie bei Chemie Leipzig verlängert. Für die Begegnung in der kommenden Woche gibt es schon jetzt eine klare Tendenz.

Die Generalprobe ist gelungen, doch die „Premiere“ lässt noch auf sich warten. Beim 3:0-Testspielsieg gegen den Oberligisten VFC Plauen präsentierten sich die Fußballer des Chemnitzer FC bereit für ihr erstes Pflichtspiel des neuen Kalenderjahres. Schon zuvor blieb der Regionalligist in der Winterpause in seinen drei Testspielen im Rahmen... Die Generalprobe ist gelungen, doch die „Premiere“ lässt noch auf sich warten. Beim 3:0-Testspielsieg gegen den Oberligisten VFC Plauen präsentierten sich die Fußballer des Chemnitzer FC bereit für ihr erstes Pflichtspiel des neuen Kalenderjahres. Schon zuvor blieb der Regionalligist in der Winterpause in seinen drei Testspielen im Rahmen...