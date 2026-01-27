MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der CFC (hier beim Trainingsauftakt am 5. Januar) hat noch eine Woche länger Winterpause.
Der CFC (hier beim Trainingsauftakt am 5. Januar) hat noch eine Woche länger Winterpause. Bild: PICTURE POINT
Der CFC (hier beim Trainingsauftakt am 5. Januar) hat noch eine Woche länger Winterpause.
Der CFC (hier beim Trainingsauftakt am 5. Januar) hat noch eine Woche länger Winterpause. Bild: PICTURE POINT
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC: So steht derzeit die Ampel für das Punktspiel bei der U23 des 1. FC Magdeburg
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für den Fußball-Regionalligisten hat sich die Winterpause durch die Absage der Partie bei Chemie Leipzig verlängert. Für die Begegnung in der kommenden Woche gibt es schon jetzt eine klare Tendenz.

Die Generalprobe ist gelungen, doch die „Premiere“ lässt noch auf sich warten. Beim 3:0-Testspielsieg gegen den Oberligisten VFC Plauen präsentierten sich die Fußballer des Chemnitzer FC bereit für ihr erstes Pflichtspiel des neuen Kalenderjahres. Schon zuvor blieb der Regionalligist in der Winterpause in seinen drei Testspielen im Rahmen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
28.01.2026
3 min.
DIW erwartet Wende am Bau – Hoffnung für Wohnungssuchende
Arbeiter auf der Baustelle: Die Branche dürfte 2026 nach Jahren der Krise wieder wachsen (Archivbild)
Höhere Zinsen, gestiegene Kosten: Bauherren haben schwierige Zeiten hinter sich. Nun soll es am Bau wieder aufwärtsgehen, dank Milliarden-Staatsausgaben. Wirtschaftsforscher sehen aber ein Risiko.
21.01.2026
3 min.
Prozess beendet? So ist der Stand des Verfahrens zwischen dem Chemnitzer FC und Ex-Geschäftsführer Marc Arnold
Der CFC um Tommy Haeder (l.) und Marc Arnold sahen sich im Dezember vor Gericht.
Im Dezember einigte sich der Fußball-Regionalligist mit dem ehemaligen Mitarbeiter im Rahmen eines Vergleichs auf 93.000 Euro Abfindung. Doch es gab eine Widerrufsfrist. Wie der Stand der Dinge ist.
Torsten Ewers
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
18.01.2026
4 min.
Gewinner, Fannähe und Hausaufgaben: Ein (Zwischen-)Fazit zum Trainingslager des Chemnitzer FC
Das beste kommt zum Schluss: Im letzten Testspiel des Trainingslagers feierte der Chemnitzer FC gegen den slowakischen Erstligisten FK Železiarne Podbrezová den ersten Sieg.
Am Dienstag reist der Fußball-Regionalligist aus seinem Camp in der Türkei wieder zurück in die Heimat. Die drei geplanten Testspiele sind schon absolviert. Was dabei aufgefallen ist.
Torsten Ewers
28.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 28.01.2026
 4 Bilder
Von einer feinen Eisschicht überzogen, glitzern Pflanzen im warmen Gegenlicht des Sonnenuntergangs in Brandenburg.
Mehr Artikel