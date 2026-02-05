Chemnitzer FC: Spiel beim 1. FC Magdeburg II findet statt

Chemnitzer FC
Der Fußball-Regionalligist bestreitet am Freitag sein erstes Pflichtspiel im neuen Kalenderjahr. Möglich macht dies ein günstiger Spielplan.
Die Ausfallwahrscheinlichkeit war ohnehin gering, am Donnerstagvormittag kam dann die endgültige Bestätigung: Die Partie des Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC am Freitagabend (19 Uhr) beim 1. FC Magdeburg II kann stattfinden. Der CFC profitiert dabei von der Tatsache, dass die zweite Vertretung des 1. FCM ebenso wie das Zweitliga-Team des...
