MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
CFC-Sportchef Chris Löwe ist mit dem bisherigen Saisonverlauf unzufrieden.
CFC-Sportchef Chris Löwe ist mit dem bisherigen Saisonverlauf unzufrieden. Bild: Gabor Krieg/PICTURE POINT
CFC-Sportchef Chris Löwe ist mit dem bisherigen Saisonverlauf unzufrieden.
CFC-Sportchef Chris Löwe ist mit dem bisherigen Saisonverlauf unzufrieden. Bild: Gabor Krieg/PICTURE POINT
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC: Sportchef teilt aus – „Wir sind hier im Leistungssport unterwegs“
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor dem letzten Spiel des Jahres gegen Luckenwalde zieht der Sportchef eine kritische Bilanz und fordert mehr Konstanz. Die Testspielgegner für den Januar stehen indes fest.

Chris Löwe macht kein Geheimnis daraus, dass ihn der aktuelle Tabellenstand der Fußball-Regionalliga Nordost nicht in vorweihnachtliche Stimmung versetzt. Denn mit 24 Punkten und dem 10. Platz steht der Chemnitzer FC nach 18 Spielen nicht dort, wo er hingehört. „Uns war bewusst, dass wir bezüglich des Budgets nicht in der Lage sein werden,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
20.11.2025
3 min.
Chemnitzer FC vor Duell in Zwickau: Es kribbelt und rappelt
CFC-Stürmer Dejan Bozic ist mit allen Wassern gewaschen. In Zwickau vertritt der 32-Jährige den verletzten Kapitän Tobias Müller.
Die Himmelblauen kommen mit Kapitän Dejan Bozic in die GGZ-Arena. Eine Sonderbewachung fürchtet der Torjäger im Bezirksderby nicht.
Knut Berger
09:47 Uhr
2 min.
Kia schickt den Stonic gegen T-Roc & Co. ins Rennen
Kia erweitert sein SUV-Angebot und bringt mit dem neuen Kia Stonic einen kantigen Begleiter für Familie und Freizeit auf den Markt.
Bislang gab es ihn nur in großen Exportmärkten wie den USA oder Indien. Doch wenn Kia 2026 die zweite Stonic-Generation bringt, kommt der auch zu uns und zielt auf Autos wie VW T-Roc oder Ford Puma.
04.12.2025
2 min.
Mit dem Kapitän an Bord: Chemnitzer FC fährt bereits einen Tag eher zum Rückrundenauftakt an der Ostsee
Beim Chemnitzer FC ist Tobias Müller nach überstandener Verletzung wieder im Aufgebot zurück.
Der Chemnitzer FC gastiert am Samstag beim Greifswalder FC. Die Busfahrt an die Ostseeküste beginnt ausnahmsweise früher als üblich. Die Duda-Elf hat sich einiges vorgenommen.
Knut Berger
09:51 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 11.12.2025
 7 Bilder
Ein Weihnachtsmann in einem fliegenden Schlitten ist in Montreux über den Weihnachtsständen vom Weihnachtsmarkt unterwegs.
Mehr Artikel