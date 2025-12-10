Chemnitzer FC: Sportchef teilt aus – „Wir sind hier im Leistungssport unterwegs“

Chemnitzer FC
Vor dem letzten Spiel des Jahres gegen Luckenwalde zieht der Sportchef eine kritische Bilanz und fordert mehr Konstanz. Die Testspielgegner für den Januar stehen indes fest.
Chris Löwe macht kein Geheimnis daraus, dass ihn der aktuelle Tabellenstand der Fußball-Regionalliga Nordost nicht in vorweihnachtliche Stimmung versetzt. Denn mit 24 Punkten und dem 10. Platz steht der Chemnitzer FC nach 18 Spielen nicht dort, wo er hingehört. „Uns war bewusst, dass wir bezüglich des Budgets nicht in der Lage sein werden,...
