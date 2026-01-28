Chemnitzer FC: Testspiel gegen den VfB Auerbach am Freitag

Chemnitzer FC
Die Regionalliga-Partie bei Chemie Leipzig wurde frühzeitig abgesagt. Nun kommt es stattdessen zu einem weiteren Kräftemessen mit einem Fußball-Oberligisten.
Der Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC hatte schon Anfang der Woche in einer Hinsicht Planungssicherheit: Schon am Montag wurde das ursprünglich für diesen Freitag angesetzte Punktspiel bei der BSG Chemie Leipzig aufgrund der winterlichen Witterungsbedingungen abgesagt. Der CFC kündigte bereits an, für das spielfreie Wochenende auf der...
