Wird neuer CFC-Geschäftsführer neben Uwe Hildebrand: Tommy Haeder, der bisher als Prokurist der CFC Fußball GmbH und Geschäftsstellenleiter tätig war.
Wird neuer CFC-Geschäftsführer neben Uwe Hildebrand: Tommy Haeder, der bisher als Prokurist der CFC Fußball GmbH und Geschäftsstellenleiter tätig war. Bild: PICTURE POINT/S. Sonntag
Wird neuer CFC-Geschäftsführer neben Uwe Hildebrand: Tommy Haeder, der bisher als Prokurist der CFC Fußball GmbH und Geschäftsstellenleiter tätig war.
Wird neuer CFC-Geschäftsführer neben Uwe Hildebrand: Tommy Haeder, der bisher als Prokurist der CFC Fußball GmbH und Geschäftsstellenleiter tätig war. Bild: PICTURE POINT/S. Sonntag
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC: Tommy Haeder wird Geschäftsführer
Von Thomas Kaufmann
Die Gesellschafterversammlung der Chemnitzer FC Fußball GmbH hat den 34-jährigen Lunzenauer zum zweiten Geschäftsführer neben Uwe Hildebrand bestellt.

Der Chemnitzer FC hat einen zweiten Geschäftsführer. Tommy Haeder, der bislang als Geschäftsstellenleiter und Prokurist der Fußball GmbH tätig war, rückt in die Geschäftsführung ein. Dies hat die Gesellschafterversammlung am Dienstag beschlossen.
