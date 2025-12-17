Chemnitzer FC: Tommy Haeder wird Geschäftsführer

Die Gesellschafterversammlung der Chemnitzer FC Fußball GmbH hat den 34-jährigen Lunzenauer zum zweiten Geschäftsführer neben Uwe Hildebrand bestellt.

Der Chemnitzer FC hat einen zweiten Geschäftsführer. Tommy Haeder, der bislang als Geschäftsstellenleiter und Prokurist der Fußball GmbH tätig war, rückt in die Geschäftsführung ein. Dies hat die Gesellschafterversammlung am Dienstag beschlossen.