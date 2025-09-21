Chemnitzer FC: Umjubelte Aufholjagd „hat sich wie ein Sieg angefühlt“

Chemnitzer FC
Die Himmelblauen haben in der Fußball-Regionalliga Nordost einen 0:2- Rückstand noch ausgleichen können. Dabei zeigte das Team große Moral.
Benjamin Duda hat in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass die Moral in seiner Truppe stimmt. Sollte jemand an der Aussage des Cheftrainers des Chemnitzer FC bisher noch gezweifelt haben, dürfte dieser am Samstag endgültig überzeugt worden sein.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.