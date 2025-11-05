Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tom Baumgart hat beim Chemnitzer FC verlängert.
Tom Baumgart hat beim Chemnitzer FC verlängert. Bild: Chemnitzer FC
Tom Baumgart hat beim Chemnitzer FC verlängert.
Tom Baumgart hat beim Chemnitzer FC verlängert. Bild: Chemnitzer FC
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC verlängert mit Tom Baumgart
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mittelfeld-Akteur bleibt bis 2029 bei den Himmelblauen

Zwei Tage vor dem nächsten Heimspiel gegen die VSG Altglienicke (Freitag, 19 Uhr, eins Stadion - An der Gellertstraße) hat Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC eine weitere wichtige Personalie geklärt. Der ursprünglich im Sommer 2026 auslaufende Vertrag mit Tom Baumgart wurde vorzeitig bis Juni 2029 verlängert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:42 Uhr
1 min.
Detonation in Reihenhaus: 83-Jähriger wird weiter gesucht
Auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz, um die Person zu finden.
Nach der Detonation am Freitagabend konnten die Einsatzkräfte den Mann noch immer nicht finden.
07.11.2025
3 min.
Chemnitzer FC: Grimaldi schnürt Doppelpack und doch kein Sieg gegen Altglienicke
Die CFC-Spieler Anton Rücker (links) und Tom Baumgart kümmern sich in dieser Szene gemeinsam um VSG-Stürmer Jonas Nietfeld.
Dank einer Steigerung erkämpfen die Himmelblauen ein Remis. 4100 Fans verfolgen die Partie, die mit einem Wermutstropfen für den CFC endet.
Knut Berger
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
08.10.2025
2 min.
Chemnitzer FC akzeptiert Sperre für Tom Baumgart
CFC-Profi Tom Baumgart verpasst die restlichen Regionalliga-Spiele im Oktober.
Nach seiner Roten Karte im Jena-Spiel fällt das Sportgericht ein strafmilderndes Urteil. Im Sachsenpokal beim VfB Annaberg darf der Profi mitwirken.
Thomas Prenzel
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel