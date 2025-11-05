Chemnitzer FC verlängert mit Tom Baumgart

Chemnitzer FC
Mittelfeld-Akteur bleibt bis 2029 bei den Himmelblauen
Zwei Tage vor dem nächsten Heimspiel gegen die VSG Altglienicke (Freitag, 19 Uhr, eins Stadion - An der Gellertstraße) hat Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC eine weitere wichtige Personalie geklärt. Der ursprünglich im Sommer 2026 auslaufende Vertrag mit Tom Baumgart wurde vorzeitig bis Juni 2029 verlängert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.