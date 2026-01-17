Chemnitzer FC verliert im Test gegen Wuppertaler SV nach Pyronebel den Durchblick

Im zweiten Testspiel des Trainingslagers in der Türkei hat der Fußball-Regionalligist erneut unentschieden gespielt. Die Konstanz fehlt auch weiterhin.

Zwischen Ernüchterung und Galgenhumor schwankte die Stimmung der Fußballfans des Chemnitzer FC (10. der Regionalliga Nordost) nach dem 1:1 (1:0) im Testspiel gegen den Wuppertaler SV (15. der West-Staffel). „Das Spiel müssen wir wohl an der Theke gewinnen“, war zu vernehmen – in Anspielung darauf, dass Wuppertal in ihrem Trainingslager in...