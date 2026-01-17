MENÜ
In der Halbzeitpause des Testspiels gegen Wuppertal zündeten einige CFC-Fans Bengalische Feuer.
In der Halbzeitpause des Testspiels gegen Wuppertal zündeten einige CFC-Fans Bengalische Feuer. Bild: Marcus Hengst
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC verliert im Test gegen Wuppertaler SV nach Pyronebel den Durchblick
Redakteur
Von Torsten Ewers
Im zweiten Testspiel des Trainingslagers in der Türkei hat der Fußball-Regionalligist erneut unentschieden gespielt. Die Konstanz fehlt auch weiterhin.

Zwischen Ernüchterung und Galgenhumor schwankte die Stimmung der Fußballfans des Chemnitzer FC (10. der Regionalliga Nordost) nach dem 1:1 (1:0) im Testspiel gegen den Wuppertaler SV (15. der West-Staffel). „Das Spiel müssen wir wohl an der Theke gewinnen“, war zu vernehmen – in Anspielung darauf, dass Wuppertal in ihrem Trainingslager in...
