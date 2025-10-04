Chemnitzer FC verpasst Heimsieg nach Bozic-Rot und Ausgleichstor eines Ex-Aue-Profis

Lange befanden sich die Himmelblauen auf der Siegerstraße. Am Ende aber kam der CFC gegen den FC Eilenburg nicht über ein 2:2 hinaus.

Chemnitz. Eine Woche nach der Auswärtsniederlage im „Skandalspiel“ vom Jenaer Paradies wollte der Chemnitzer FC in der Regionalliga Nordost in die Erfolgsspur zurückfinden. Am Samstagnachmittag sollten deshalb „mit aller Macht“ drei Punkte im Duell mit dem sich im Abstiegskampf befindenden FC Eilenburg eingefahren werden. Doch daraus wurde nichts: Die Himmelblauen mussten in allerletzter Sekunde einen Gegentreffer hinnehmen und kamen vor 4143 Zuschauern im Stadion an der Gellertstraße nicht über ein 2:2 hinaus.

CFC dreht frühen Rückstand

Der Start ins Spiel war allerdings alles andere als ein Auftakt nach Maß. Mit der allerersten Tormöglichkeit der Partie gingen die Nordsachsen in Führung. Flügelspieler Kurt Pestel vollendete einen toll vorgetragenen Spielzug seiner Mannschaft und verwandelte eine punktgenaue Flanke von Linksverteidiger Marcus Niemitz mit einem eiskalt platzierten Schuss in die rechte Ecke des Tores. Gerade einmal sechs Minuten waren da gespielt. Die Antwort der Hausherren ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Erst fand Domenico Alberico im Strafraum keinen Abnehmer (10.), dann warf sich noch ein Eilenburger in seinen strammen Schuss (13.). Sekunden später aber zappelte der Ball im Netz: Die anschließend von Alberico getretene Ecke verlängerte Innenverteidiger Julius Bochmann per Kopf auf Dejan Bozic, der aus Nahdistanz nur noch ins leere Tor einschieben musste – 1:1 (14.).

Dejan Bozic köpft nach einer Ecke zum Ausgleich. Bild: G. Krieg/Picture Point Dejan Bozic köpft nach einer Ecke zum Ausgleich. Bild: G. Krieg/Picture Point

Der CFC dominierte nun das Geschehen und kam immer wieder gefährlich in den gegnerischen Strafraum. Die Eilenburger, angeführt von Mannschaftskapitän Tom Ronny Fischer – einst ausgebildet im Nachwuchsleistungszentrum der Himmelblauen – lauerten derweil auf Umschaltmomente. Gefährliches brachten die Randleipziger jedoch nicht zustande. Anders die Chemnitzer, die mit Maurizio Grimaldi (17.), Dejan Bozic (28.) und Tobias Müller (38.) dreimal am Führungstreffer schnupperten. Besonders knapp war es im Falle des Ausgleichstorschützen. Bozic scheiterte mit einem Schlenzer aus 20 Metern am Querbalken. Kurz darauf aber jubelten dann die Duda-Elf: Bozic legte von der Grundlinie quer auf Grimaldi, der damit noch vor dem Pausenpfiff zum 2:1 einnetzte (43.).

Bozic mit Rot nach Tätlichkeit

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel ruhiger, nichtsdestotrotz hatten beide Teams einen Hochkaräter. Erst verpasste Alberico, den Vorsprung auszubauen (53.), dann lief plötzlich Eilenburgs Jeronimo Mattmüller frei auf das Chemnitzer Tor zu und hatte die Riesenausgleichschance (57.). Auf beiden Seiten aber hielt der Keeper glänzend.

Dann gab es plötzlich eine Rote Karte für den Chemnitzer Torjäger vom Dienst. Bozic leistete sich eine Rauferei mit Eilenburg-Kapitän Fischer und schubste den Ex-CFC-Spieler beiseite. Diese Aktion jedoch war nicht ursächlich für den Platzverweis, sondern das, was Sekunden zuvor passierte (64.) Im Laufduell wurde Bozic von Fischers Innenverteidiger-Kollegen gefoult, dabei brannten dem Chemnitzer offenbar die Sicherungen durch. Der Schiedsrichter Johannes Drößler sah ein Nachtreten und schickte Bozic vorzeitig unter die Dusche. Es war der bereits vierte Platzverweis der laufenden Saison – diesmal ein berechtigter, ein äußerst unnötiger zugleich.

Trotz der Unterzahl ließ der Chemnitzer FC nichts anbrennen und war auf dem Weg zum angestrebten Heimsieg, dann aber passierte das, was im Stadion an der Gellertstraße niemand mehr für möglich gehalten hatte: Der Ball landete vor den Füßen des eingewechselten William Kallenbach – und der verwandelte eiskalt in den Winkel. Ein Ex-Erzgebirge-Aue-Spieler brachte den CFC um einen Heimsieg – und das in der letzten Sekunde.

Statistik

Chemnitz: Adamczyk - Pistol (V), F. Müller, Bochmann, Ekui (65. Walther/V) - T. Müller (V/65. Mergel), Erlbeck (46. Eppendorfer), Alberico - Stockinger (77. Marx) - Grimaldi (77. Damer), Bozic

Eilenburg: Pieles - Aguilar (88. Schädlich), Zaruba, Fischer, Niemitz - Schlicht, Kretzer - Pestel (88. Jarsoch), Kosak (78. Henkel), Poser (46. Mattmüller), Mauer (V/78. Kallenbach)

SR.: Drößler (Gotha). Zuschauer: 4143. Tore: 0:1 Pestel (6.), 1:1 Bozic (14.), 2:1 Grimaldi (43.), 2:2 Kallenbach (90.+2). Rot: Bozic (64./Tätlichkeit)