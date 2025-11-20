Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
CFC-Stürmer Dejan Bozic ist mit allen Wassern gewaschen. In Zwickau vertritt der 32-Jährige den verletzten Kapitän Tobias Müller.
CFC-Stürmer Dejan Bozic ist mit allen Wassern gewaschen. In Zwickau vertritt der 32-Jährige den verletzten Kapitän Tobias Müller. Bild: PICTURE POINT
CFC-Stürmer Dejan Bozic ist mit allen Wassern gewaschen. In Zwickau vertritt der 32-Jährige den verletzten Kapitän Tobias Müller.
CFC-Stürmer Dejan Bozic ist mit allen Wassern gewaschen. In Zwickau vertritt der 32-Jährige den verletzten Kapitän Tobias Müller. Bild: PICTURE POINT
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC vor Duell in Zwickau: Es kribbelt und rappelt
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Himmelblauen kommen mit Kapitän Dejan Bozic in die GGZ-Arena. Eine Sonderbewachung fürchtet der Torjäger im Bezirksderby nicht.

Es ist liegt nicht am Wetter, wenn Benjamin Duda darüber berichtet, dass es bei seinen Spielern seit Tagen kribbelt und es auf dem Trainingsplatz rappelt. Vielmehr ist es die Vorfreude auf das nächste Regionalliga-Punktspiel beim FSV Zwickau, die bei den Himmelblauen von Stunde zu Stunde steigt. Allein die avisierte Zahl von knapp 2000 CFC-Fans,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
10.10.2025
2 min.
Fußball: CFC-Torjäger Bozic zwei Spiele gesperrt
Dejan Bozic fehlt dem CFC zwei Regionalligaspiele, darf im Sachsenpokal jedoch auflaufen.
Das NOFV-Sportgericht nimmt Dejan Bozic für zwei Regionalligapartien aus dem Rennen, im Sachsenpokal ist der Stürmer der Himmelblauen jedoch spielberechtigt.
Thomas Treptow
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
16.11.2025
4 min.
Stimmen nach dem Pokalspiel des Chemnitzer FC beim Reichenbacher FC: Viel Mitgefühl und beste Genesungswünsche ins Krankenhaus
Nach der Partie klatschten die CFC-Spieler mit den Fans ab und erfüllten viele Autogramm- und Fotowünsche.
Der CFC hat sich am Sonntag souverän mit 6:0 im Vogtland durchgesetzt und ist ins Viertelfinale eingezogen. Wen sich der Trainer in der nächsten Runde (nicht) wünscht.
Torsten Ewers
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel