Chemnitzer FC: Was die Führungsriege beim Trainingslager in der Türkei sehen will – und was sie Kritikern entgegnet

Chemnitzer FC
Geschäftsführer Tommy Haeder gibt einen groben Einblick in die Kosten und die Finanzierung des Camps. Warum er selbst für ein paar Tage aus Lara abreist.
Er ist dann mal kurz weg. Nach der Ankunft am Sonntag in der Türkei verabschiedete sich Tommy Haeder schon am Dienstag wieder aus dem Trainingslager des Chemnitzer FC in Richtung Deutschland. Sein Flieger ging bereits vor dem 3:3 im Testspiel gegen Fortuna Köln. Der 34-Jährige, der Ende Dezember neben Uwe Hildebrand zum Geschäftsführer des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.