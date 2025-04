Chemnitzer FC will Heimstärke demonstrieren

Die Himmelblauen empfangen am Ostermontag in der Fußball-Regionalliga Nordost den FC Rot-Weiß Erfurt. Dabei fehlt bei den Gastgebern ein wichtiger Leistungsträger. Ein anderer Aktivposten steht vor der Rückkehr in den Kader.

Der Chemnitzer FC muss in seinem Heimspiel der Fußball-Regionalliga Nordost gegen den FC Rot-Weiß Erfurt (Sonntag, 13 Uhr, Stadion an der Gellertstraße) auf Leistungsträger Tom Baumgart verzichten. Der 27-Jährige hatte im Auswärtsspiel beim VFC Plauen seine 5. Gelbe Karte gesehen und muss deshalb zu den Feiertagen eine Zwangspause einlegen.