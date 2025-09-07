Chemnitzer FC zieht souverän in die nächste Pokalrunde ein

Die Himmelblauen haben ihre Aufgabe im Fußball-Sachsenpokal sicher gelöst und den FC Blau-Weiß Leipzig 7:0 (6:0) bezwungen.

Der Chemnitzer FC ist bei seinem Auftritt in der 2. Runde des Fußball-Sachsenpokals seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Das Team von Cheftrainer Benjamin Duda bezwang Blau-Weiß Leipzig aus der Kreisoberliga Leipzig im eins Stadion an der Gellertstraße mit 7:0 (6:0).