Chemnitzer FC
Der Chemnitzer FC hat am Sonntag einer großen Ausfallliste getrotzt. Wie es Dario Gebuhr nach seinem Trainingsunfall geht und was Aaron Mensah und Georg Hempel nach dem 4:1 über den FC Carl Zeiss sagten.
Viel Vorbereitungszeit hatte Aaron Mensah am Sonntag nicht bekommen. Die Verletzungsmisere beim Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC spülte den 19-Jährigen beim 4:1 (1:1)-Heimsieg über den FC Carl Zeiss Jena ziemlich spontan in die Startelf. „Ins kalte Wasser geworfen“ sei eine angemessene Formulierung, bestätigte er im Gespräch nach...
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