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Konnte bei seinem Startelfdebüt gleich einen 4:1-Sieg über Jena feiern: der 19-jährige Aaron Mensah (l.).
Konnte bei seinem Startelfdebüt gleich einen 4:1-Sieg über Jena feiern: der 19-jährige Aaron Mensah (l.). Foto: Sven Sonntag/PICTURE POINT
Die Mannschaft des CFC – hier Leon Damer und Martial Ekui (von links) hielten das Trikot von Dario Gebuhr in die Kamera, um ihren verletzten Teamkollegen im Krankenhaus aufzumuntern.
Die Mannschaft des CFC – hier Leon Damer und Martial Ekui (von links) hielten das Trikot von Dario Gebuhr in die Kamera, um ihren verletzten Teamkollegen im Krankenhaus aufzumuntern. Foto: Sven Sonntag/PICTURE POINT
Georg Hempel (r.) dreht mit Dejan Bozic und Tom Baumgart (von links) zum Torjubel über das zwischenzeitliche 2:1 ab.
Georg Hempel (r.) dreht mit Dejan Bozic und Tom Baumgart (von links) zum Torjubel über das zwischenzeitliche 2:1 ab. Foto: Sven Sonntag/PICTURE POINT
Konnte bei seinem Startelfdebüt gleich einen 4:1-Sieg über Jena feiern: der 19-jährige Aaron Mensah (l.).
Konnte bei seinem Startelfdebüt gleich einen 4:1-Sieg über Jena feiern: der 19-jährige Aaron Mensah (l.). Foto: Sven Sonntag/PICTURE POINT
Die Mannschaft des CFC – hier Leon Damer und Martial Ekui (von links) hielten das Trikot von Dario Gebuhr in die Kamera, um ihren verletzten Teamkollegen im Krankenhaus aufzumuntern.
Die Mannschaft des CFC – hier Leon Damer und Martial Ekui (von links) hielten das Trikot von Dario Gebuhr in die Kamera, um ihren verletzten Teamkollegen im Krankenhaus aufzumuntern. Foto: Sven Sonntag/PICTURE POINT
Georg Hempel (r.) dreht mit Dejan Bozic und Tom Baumgart (von links) zum Torjubel über das zwischenzeitliche 2:1 ab.
Georg Hempel (r.) dreht mit Dejan Bozic und Tom Baumgart (von links) zum Torjubel über das zwischenzeitliche 2:1 ab. Foto: Sven Sonntag/PICTURE POINT
Chemnitzer FC
„Den einen musste ich um 9 Uhr noch wachklingeln“ – so erlebten die U19-Talente ihr Startelfdebüt gegen Jena
Redakteur
Von Torsten Ewers
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Der Chemnitzer FC hat am Sonntag einer großen Ausfallliste getrotzt. Wie es Dario Gebuhr nach seinem Trainingsunfall geht und was Aaron Mensah und Georg Hempel nach dem 4:1 über den FC Carl Zeiss sagten.

Viel Vorbereitungszeit hatte Aaron Mensah am Sonntag nicht bekommen. Die Verletzungsmisere beim Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC spülte den 19-Jährigen beim 4:1 (1:1)-Heimsieg über den FC Carl Zeiss Jena ziemlich spontan in die Startelf. „Ins kalte Wasser geworfen“ sei eine angemessene Formulierung, bestätigte er im Gespräch nach...
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