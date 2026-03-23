„Den einen musste ich um 9 Uhr noch wachklingeln“ – so erlebten die U19-Talente ihr Startelfdebüt gegen Jena

Der Chemnitzer FC hat am Sonntag einer großen Ausfallliste getrotzt. Wie es Dario Gebuhr nach seinem Trainingsunfall geht und was Aaron Mensah und Georg Hempel nach dem 4:1 über den FC Carl Zeiss sagten.

Viel Vorbereitungszeit hatte Aaron Mensah am Sonntag nicht bekommen. Die Verletzungsmisere beim Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC spülte den 19-Jährigen beim 4:1 (1:1)-Heimsieg über den FC Carl Zeiss Jena ziemlich spontan in die Startelf. „Ins kalte Wasser geworfen“ sei eine angemessene Formulierung, bestätigte er im Gespräch nach... Viel Vorbereitungszeit hatte Aaron Mensah am Sonntag nicht bekommen. Die Verletzungsmisere beim Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC spülte den 19-Jährigen beim 4:1 (1:1)-Heimsieg über den FC Carl Zeiss Jena ziemlich spontan in die Startelf. „Ins kalte Wasser geworfen“ sei eine angemessene Formulierung, bestätigte er im Gespräch nach...