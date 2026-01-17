Der Coaching-Staff des Chemnitzer FC empfiehlt: Drei Übungen, von denen (Amateur-)Fußballer aller Klassen profitieren können

Gut in Form: CFC-Torwartcoach Patrik Brencic hat einige gute Übungen für Fußballer aller Spielklassen parat. Bild: Torsten Ewers

Patrik Brencic macht es vor: Bei Übung eins startet man mit jeweils in 90 Grad angewinkelten Ober- und Unterschenkeln. Bild: Torsten Ewers

Im Anschluss wird der Unterkörper dann einmal auf die andere Seite gedreht. Bild: Torsten Ewers

Die zweite Übung startet in einer seitlichen Stützposition. Bild: Torsten Ewers

Von dort wird sich nach innen eingedreht und dann wieder in die Stützposition – diesmal allerdings mit ausgestrecktem Arm. Die Übung sollte jeweils auf beiden Seiten durchgeführt werden. Bild: Torsten Ewers