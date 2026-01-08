MENÜ
CFC-Torwart David Wunsch ist in diesem Jahr wieder beim Hallenmasters in Zwickau dabei.
CFC-Torwart David Wunsch ist in diesem Jahr wieder beim Hallenmasters in Zwickau dabei.
Chemnitzer FC
Der Titel soll her: Mit diesen zwölf Spielern fährt der Chemnitzer FC zum Hallenmasters nach Zwickau
Von Torsten Ewers
Der Fußball-Regionalligist hat seinen Kader für das Turnier am Samstag bekanntgegeben. Wer die Gruppengegner des CFC sind.

Sie wollen das Hallenmasters in Zwickau ernst nehmen, sagte Cheftrainer Benjamin Duda bereits zum Trainingsauftakt des Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC am Montag. In den sozialen Netzwerken konkretisierte der CFC die Zielsetzungen. Nach der knappen 3:4-Finalniederlage aus dem Vorjahr soll nun bei der 21. Auflage des Turniers am Samstag der...
