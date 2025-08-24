Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Er war nach dem Spiel bedient: CFC-Trainer Benjamin Duda.
Er war nach dem Spiel bedient: CFC-Trainer Benjamin Duda. Bild: PICTURE POINT
Er war nach dem Spiel bedient: CFC-Trainer Benjamin Duda.
Er war nach dem Spiel bedient: CFC-Trainer Benjamin Duda. Bild: PICTURE POINT
Chemnitzer FC
Der Trainer wird irre, die Fans überzeugen: Auf Spiel der Emotionen folgt für den CFC der schwere Gang zum Meister
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 2:4 haben die Chemnitzer ihr Regionalligaheimspiel gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg verloren. In der Partie war viel drin – sogar einiges, das dem Chefcoach gefallen hat.

Langweilig war es keinesfalls am Samstagabend im Stadion an der Gellertstraße, auf dem seit wenigen Tagen auch der Schriftzug des neuen Namensgebers Eins Energie deutlich sichtbar prangt. Das lag zum einen am Wetter, Sonnenschein wechselte sich mit heftigen Regenschauern ab. Auf dem Platz lief es zwischen dem Chemnitzer FC und der zweiten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
5 min.
Ungewohnte Schwächen in der Defensive: Chemnitzer FC kassiert vier Tore und verliert Heimspiel gegen Magdeburger Reserve
Ein rassiges Spiel lieferten sich der CFC (hier Domenico Alberico) und die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg.
Es ging phasenweise vogelwild zu in der Hintermannschaft des CFC. Die junge Gästemannschaft nutzte das und entführte nicht unverdient drei Punkte aus dem Stadion an der Gellertstraße.
Thomas Reibetanz
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
21:27 Uhr
2 min.
Das gibt es nur in der Erzgebirgsstadt Sayda: Vom Kirchturm klingt der Startschuss fürs Bergfest
200 Stufen über Holztreppen haben Friedebacher Musikanten bewältigt, um das Signal zum Bergfest zu geben.
Christof Heyden
21:25 Uhr
3 min.
FSV Zwickau: Drei Tore reichen bei den Hertha-Bubis nicht zum Sieg
Andrej Startsev kehrte gegen Hertha zurück, schoss ein Tor und ging doch nicht als Sieger vom Platz.
Einmal in Rückstand, zweimal in Führung und doch kein Dreier: Die Schwäne kehren mit einem Punkt aus Berlin zurück.
Knut Berger
21.08.2025
2 min.
Chemnitzer FC empfängt Magdeburg II: Warum es in jedem Fall emotional wird
Will gegen Magdeburgs Reserve den dritten Saisonsieg einfahren: CFC-Trainer Benjamin Duda.
Der Trainer der Himmelblauen warnt vor der Dynamik des Aufsteigers
Knut Berger
Mehr Artikel