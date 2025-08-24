Der Trainer wird irre, die Fans überzeugen: Auf Spiel der Emotionen folgt für den CFC der schwere Gang zum Meister

Mit 2:4 haben die Chemnitzer ihr Regionalligaheimspiel gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg verloren. In der Partie war viel drin – sogar einiges, das dem Chefcoach gefallen hat.

Langweilig war es keinesfalls am Samstagabend im Stadion an der Gellertstraße, auf dem seit wenigen Tagen auch der Schriftzug des neuen Namensgebers Eins Energie deutlich sichtbar prangt. Das lag zum einen am Wetter, Sonnenschein wechselte sich mit heftigen Regenschauern ab. Auf dem Platz lief es zwischen dem Chemnitzer FC und der zweiten...