Der Youngster auf dem Zaun: Was eine Hunde-Runde mit dem Sieg des Chemnitzer FC gegen Chemie Leipzig zu tun hat

Chemnitzer FC
Jonas Marx war am Mittwochabend gerade einmal vier Minuten auf dem Feld, als er den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg erzielte. Den Erfolg kann er jetzt länger genießen.
Es dauerte seine Zeit, bis Jonas Marx nach dem Abpfiff endlich in der Kabine ankam. Zuvor musste der 20-Jährige diverse Interviews geben, zudem holten ihn die Fans in der Südkurve zum Feiern auf den Zaun. Schließlich war Marx im Regionalligaspiel seines Chemnitzer FC am Mittwochabend gegen die BSG Chemie Leipzig der Torschütze des Tages. Vier...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.