Dritte Niederlage im fünften Spiel: Ideenloser Chemnitzer FC verliert beim 1. FC Lok Leipzig

Der Fehlstart ist perfekt. Nach der 2:4-Niederlage am Samstag gegen Magdeburg offenbarte der CFC auch beim Vorjahresmeister defensive Schwächen.

Leipzig. Beim Chemnitzer FC muss man nach dem fünften Spieltag von einem Fehlstart in die neue Saison der Regionalliga Nordost sprechen. Bei Vorjahresmeister Lok Leipzig kassierte die Elf von Trainer Benjamin Duda am Mittwochabend eine verdiente 1:2-Niederlage. Verdient war sie deshalb, weil die Gäste vor dem gegnerischen Tor viel zu einfallslos agierten und sich in der Abwehr erneut zwei Schlafeinlagen leisteten. Für den ambitioniert in die Saison gestarteten CFC war es die dritte Niederlage im fünften Saisonspiel.

Nach den ersten 15 Spielminuten konnten sich die Gäste beim Fußballgott und ihrem Keeper Daniel Adamczyk bedanken, dass es nur 1:0 für Lok stand. Der CFC machte defensiv dort weiter, wo er beim 2:4 am Samstag gegen den 1. FC Magdeburg II aufgehört hatte – es ging wild zu, Zuordnung gab es keine. Im Minutentakt kamen die Leipziger zu Chancen, doch nur die erste war drin. Arcalean traf nach feiner Ballannahme aus 16 Metern per Heber über den CFC-Torwart, der damit nicht gerechnet hatte und ziemlich weit vor seinem Kasten stand.

Danach passierte in der ersten Halbzeit nicht mehr allzu viel, allerdings startete die zweite wieder wild. Dieses Mal war es der CFC, der ein schnelles Tor erzielte. Kapitän Tobias Müller traf zum Ausgleich. Lange durften sich die Gäste aber nicht darüber freuen, wenige Minuten später gingen die Leipziger nach einem Eckball wieder in Führung. Diese brachte die Lok über die Zeit, weil der CFC (trotz Überzahl in den letzten zehn Minuten) offensiv viel zu harmlos war.

Statistik

Lok Leipzig: Naumann - Dombrowa, von Piechowski (46. Stein), Wilton, Grözinger - Siebeck, Abderrahmane - Arcalean (79. Verkamp), Cevis (70. Meier), Adetula (88. Ziemer) - Maderer (70. Ziane)

Chemnitzer FC: Adamczyk - Ekui (86. Walther), Bochmann, Müller, Pistol - Müller, Eppendorfer (67. Rücker), Stockinger - Grimaldi (Tänzer), Bozic, Damer (46. Marx)

Schiedsrichter: Riemer (Eisenhüttenstadt) - Zuschauer: 5665 - Tore: 1:0 Arcalean (2.), 1:1 Müller (47.), 2:1 Maderer (54.) - Bes. Vorkommnis: Rote Karte für Abderrahmane (Leipzig/83.)