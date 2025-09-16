Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Seit seinem sechsten Lebensjahr spielt Roman Eppendorfer beim Chemnitzer FC.
Seit seinem sechsten Lebensjahr spielt Roman Eppendorfer beim Chemnitzer FC.
Chemnitzer FC
Eigengewächs mit Kämpferherz: Roman Eppendorfer verlängert vorzeitig beim Chemnitzer FC
Von Knut Berger
Der Defensiv-Allrounder bleibt bis 2029 ein Himmelblauer. Der 22-Jährige wurde im eigenen Nachwuchs ausgebildet. Er debütierte bereits mit 18 Jahren bei den Profis.

Der Chemnitzer FC hat den Vertrag mit Roman Eppendorfer vorzeitig verlängert. Das aktuelle Arbeitspapier des 22-jährigen Defensiv-Allrounders lief bisher bis Sommer 2026. Nun hat es bis 2029 Gültigkeit.
15.09.2025
2 min.
Chemnitzer FC empfängt Aufstiegsaspiranten – so blickt Cheftrainer Duda auf das Duell mit dem Halleschen FC
CFC-Trainer Benjamin Duda hat den Halleschen FC in der Vorwoche beobachtet.
Die Himmelblauen laufen in der Fußball-Regionalliga Nordost am Mittwoch im heimischen Stadion gegen den bis dato ungeschlagenen Halleschen FC auf. Chefcoach Duda hat den Gegner im Vorfeld beobachtet.
Knut Berger
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
17.09.2025
3 min.
Fußball-Regionalliga: Chemnitzer FC überzeugt gegen Halleschen FC
Chemnitzer Jubel nach dem 1:0-Führungstreffer durch Johannes Pistol.
Die Himmelblauen gewinnen gegen den HFC überraschend deutlich mit 3:0 (2:0). Für den CFC ist es der zweite Sieg in Folge.
Knut Berger
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09:16 Uhr
2 min.
Wohnungsbau: 30 Prozent mehr Genehmigungen im Juli
In Deutschland wird wieder mehr gebaut. (Archivbild)
In Deutschland könnten wieder mehr Wohnungen gebaut werden. Allerdings waren die Zahlen im Vorjahresmonat auch sehr schwach. Reicht das Plus, um die Wohnungsnot in Städten zu lindern?
