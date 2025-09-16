Eigengewächs mit Kämpferherz: Roman Eppendorfer verlängert vorzeitig beim Chemnitzer FC

Chemnitzer FC
Der Defensiv-Allrounder bleibt bis 2029 ein Himmelblauer. Der 22-Jährige wurde im eigenen Nachwuchs ausgebildet. Er debütierte bereits mit 18 Jahren bei den Profis.
Der Chemnitzer FC hat den Vertrag mit Roman Eppendorfer vorzeitig verlängert. Das aktuelle Arbeitspapier des 22-jährigen Defensiv-Allrounders lief bisher bis Sommer 2026. Nun hat es bis 2029 Gültigkeit.
