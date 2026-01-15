Chemnitzer FC
Vor dem Stadion an der Gellertstraße krachte es in der Nacht 20 Minuten lang. Das sorgte für Beschwerden wegen Ruhestörung. Auch in der Türkei stiegen Raketen für den CFC in die Luft.
Am 15. Januar 1966 wurde der FC Karl-Marx-Stadt aus der Taufe gehoben. Der Verein, der heute Chemnitzer FC heißt, feiert das unter anderem mit einem Jubiläumsspiel in einem Monat und weiteren Aktionen.
