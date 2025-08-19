Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jürgen Bähringer, der Mann mit dem Hammer, begeht am Dienstag seinen 75. Geburtstag.
Jürgen Bähringer, der Mann mit dem Hammer, begeht am Dienstag seinen 75. Geburtstag.
Chemnitzer FC
FCK-Legende feiert 75. Geburtstag: So erklärt Jürgen Bähringer seinen gefürchteten Hammer
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fußballer vom FC Karl-Marx-Stadt begeht seinen Ehrentag in Greiz im Kreise der Familie. Die 100 will er „mitnehmen, wenn sich‘s ergibt“

Vor fünf Jahren wollten die Bähringers eigentlich auf Geburtstagsreise gehen. Zu seinem 70. verhinderten jedoch die Corona-Maßnahmen den Ausflug der Fußballlegende vom FC Karl-Marx-Stadt. Nun, fünf Jahre später, begeht Jürgen Bähringer seinen Ehrentag daheim im Kreise der Familie: „Es ist keine große Feier geplant, es wird ein ganz...
