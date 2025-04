Für knapp 2000 Euro: Fans des Chemnitzer FC können ab sofort lebenslang Mitglied werden

Im Stadion läuft am Dienstagabend die Mitgliederversammlung des Fußballvereins. Dabei wurde unter anderem eine neue Beitragsordnung beschlossen. Die brisanten Punkte kommen erst noch.

Für die symbolträchtige Summe von 1966 Euro können Fans des Chemnitzer FC ab sofort Vereinsmitglied auf Lebenszeit werden. 1966 ist das Gründungsjahr des Vereins. Für diese Neuerung in der Beitragssatzung wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung, die an diesem Dienstagabend im Stadion an der Gellertstraße stattfindet, gestimmt. 66 solcher...