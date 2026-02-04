Fußball: Ein Chemnitzer will den Chemnitzer FC ärgern

Die Himmelblauen sind sein Heimatverein, hier spielte Daniel Wölfel selbst Fußball und durchlief als Trainer alle Mannschaften bis hin zu den Profis. Jetzt ist er Coach der Magdeburger U23, die den CFC am Freitagabend empfängt.

Daniel Wölfel ist Fußballtrainer mit Leib und Seele. „Ich konnte mein Hobby zum Beruf machen", sagt der Coach der U23 des 1. FC Magdeburg, die am Freitagabend (19 Uhr) den Chemnitzer FC zum Restrückrundenstart der Regionalliga empfängt. Chemnitzer ist der 36-Jährige jedoch ebenfalls mit Leib und Seele. „Es ist meine Heimatstadt und nach...