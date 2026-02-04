MENÜ
Daniel Wölfel, Trainer der Magdeburger U23, engagiert an der Seitenlinie.
Daniel Wölfel, Trainer der Magdeburger U23, engagiert an der Seitenlinie. Bild: Imago
Chemnitzer Sportforum 2016: Den CFC-Co-Trainern Daniel Wölfel (l.) und Ulf Mehlhorn scheint nicht besonders zu gefallen, was sie sich gerade anschauen.
Chemnitzer Sportforum 2016: Den CFC-Co-Trainern Daniel Wölfel (l.) und Ulf Mehlhorn scheint nicht besonders zu gefallen, was sie sich gerade anschauen. Bild: Picture Point
Im Finale des Sachsenpokals 2017 zwischen Lok Leipzig und dem Chemnitzer FC saß Daniel Wölfel als Co-Trainer von CFC-Chefcoach Sven Köhler (vorn) auf der Bank. Zwischen ihnen verfolgte Torhüter Kevin Rene Tittel das Spiel, welches der CFC mit 2:1 gewann.
Im Finale des Sachsenpokals 2017 zwischen Lok Leipzig und dem Chemnitzer FC saß Daniel Wölfel als Co-Trainer von CFC-Chefcoach Sven Köhler (vorn) auf der Bank. Zwischen ihnen verfolgte Torhüter Kevin Rene Tittel das Spiel, welches der CFC mit 2:1 gewann. Bild: Picture Point
Chemnitzer FC
Fußball: Ein Chemnitzer will den Chemnitzer FC ärgern
Redakteur
Von Thomas Treptow
Die Himmelblauen sind sein Heimatverein, hier spielte Daniel Wölfel selbst Fußball und durchlief als Trainer alle Mannschaften bis hin zu den Profis. Jetzt ist er Coach der Magdeburger U23, die den CFC am Freitagabend empfängt.

Daniel Wölfel ist Fußballtrainer mit Leib und Seele. „Ich konnte mein Hobby zum Beruf machen“, sagt der Coach der U23 des 1. FC Magdeburg, die am Freitagabend (19 Uhr) den Chemnitzer FC zum Restrückrundenstart der Regionalliga empfängt. Chemnitzer ist der 36-Jährige jedoch ebenfalls mit Leib und Seele. „Es ist meine Heimatstadt und nach...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
