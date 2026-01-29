Fußball: Fan von Eintracht Frankfurt will sich beim Chemnitzer FC beweisen

CFC-Winterneuzugang Dario Gebuhr feierte bei den Frankfurtern bereits sein Bundesligadebüt. Jetzt möchte der Innenverteidiger bei den Himmelblauen, für die er sich bewusst entschieden hat, Tore verhindern.

Die Antwort auf die erste Frage, ob er Fan der Frankfurter Eintracht ist, kommt schnell. „Auf jeden Fall“, sagt Dario Gebuhr, der Winterneuzugang des Chemnitzer FC. Dass der 22-Jährige den Hessen die Daumen drückt, ist kein Wunder. Geboren in Wiesbaden kam er 2017 in die U15 des Fußball-Bundesligisten. Am Main durchlief der Innenverteidiger... Die Antwort auf die erste Frage, ob er Fan der Frankfurter Eintracht ist, kommt schnell. „Auf jeden Fall“, sagt Dario Gebuhr, der Winterneuzugang des Chemnitzer FC. Dass der 22-Jährige den Hessen die Daumen drückt, ist kein Wunder. Geboren in Wiesbaden kam er 2017 in die U15 des Fußball-Bundesligisten. Am Main durchlief der Innenverteidiger...