Der Beginn einer großen Fußballkarriere: Michael Ballack in den 1990er-Jahren im Dress des CFC.
Der Beginn einer großen Fußballkarriere: Michael Ballack in den 1990er-Jahren im Dress des CFC. Bild: imago images/HärtelPRESS
Meinung
Chemnitzer FC
Gehört Ballack in die CFC-Legenden-Elf? Ein Pro und Kontra
Von Torsten Ewers, Thomas Reibetanz
Der 49-Jährige feierte in seiner Laufbahn zahlreiche Erfolge – nur nicht mit dem CFC. Unsere Sportredaktion diskutiert, was für sie mehr zählt: Strahlkraft oder Einsätze im himmelblauen Trikot?

Viermal Deutscher Meister, dreimal Deutschlands Fußballer des Jahres, Vize-Welt- und Vize-Europameister. Die Titelsammlung des Mittelfeldspielers spricht für sich. Ballack muss in die Legendenelf, sagt Torsten Ewers.
