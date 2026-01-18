Gewinner, Fannähe und Hausaufgaben: Ein (Zwischen-)Fazit zum Trainingslager des Chemnitzer FC

Chemnitzer FC
Am Dienstag reist der Fußball-Regionalligist aus seinem Camp in der Türkei wieder zurück in die Heimat. Die drei geplanten Testspiele sind schon absolviert. Was dabei aufgefallen ist.
Am Dienstag heißt es für den Chemnitzer FC Abschied nehmen von Sonnenschein, Strand und der Trainingsanlage des Titanic Deluxe Hotels im türkischen Lara. Am Montag sollen die Spieler des Fußball-Regionalligisten wohl einen Tag Pause bekommen – den sie sich nach dem 5:2-Erfolg im letzten Testspiel gegen den slowakischen Erstligisten FK...
