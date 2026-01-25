MENÜ
Die U12-Fußballer von Hansa Rostock gewannen den 20. Chemnitzer Klinikum-Cup vor mehr als 2000 Zuschauern.
Die U12 von Hansa Rostock sicherte sich nach einem 1:0-Finalsieg über Werder Bremen den Turniersieg.
Der CFC war am Samstag mit einem Merchandise-Stand vertreten. Auch Geschäftsführer Tommy Haeder (r.) verkaufte mit.
Im Foyer gab es am Nachmittag eine Autogrammstunde mit einigen Spielern des CFC.
John Tuschy hielt die Zuschauerzahl im Blick.
Gegen eine Spende gab es bei der Fanszene speziell designte Karten.
Jens Seidel, der Vorsitzende des Fördervereins, konnte zufrieden sein mit der 20. Auflage des Klinikum-Cups.
Die Trophäen des Klinikum-Cups.
Die U12-Fußballer von Hansa Rostock gewannen den 20. Chemnitzer Klinikum-Cup vor mehr als 2000 Zuschauern.
Die U12 von Hansa Rostock sicherte sich nach einem 1:0-Finalsieg über Werder Bremen den Turniersieg.
Der CFC war am Samstag mit einem Merchandise-Stand vertreten. Auch Geschäftsführer Tommy Haeder (r.) verkaufte mit.
Im Foyer gab es am Nachmittag eine Autogrammstunde mit einigen Spielern des CFC.
John Tuschy hielt die Zuschauerzahl im Blick.
Gegen eine Spende gab es bei der Fanszene speziell designte Karten.
Jens Seidel, der Vorsitzende des Fördervereins, konnte zufrieden sein mit der 20. Auflage des Klinikum-Cups.
Die Trophäen des Klinikum-Cups.
Chemnitzer FC
Hansa Rostock siegt im Finale gegen Werder Bremen: Was der 20. Chemnitzer Klinikum-Cup der U12-Fußballer zu bieten hatte
Von Torsten Ewers
Im Teilnehmerfeld mit Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue und Energie Cottbus setzte sich Hansa Rostock durch. Wie sich der CFC-Geschäftsführer als Verkäufer schlug und wer besonders genau zählen musste.

Der 20. Klinikum-Cup ist Geschichte. Mit über den Tag verteilt rund 2500 Zuschauern wurde bei dem U12-Fußballturnier in der Chemnitzer Richard-Hartmann-Halle der Rekord aus dem Vorjahr (circa 1800) noch übertroffen. Was der Wettbewerb auf und neben dem Parkett zu bieten hatte.
