Hausaufgaben des Chemnitzer FC in der zweiten Saisonhälfte: Feuer entfachen, Talente binden und die Causa Polster

Der Fußball-Regionalligist bestreitet am Freitag beim 1. FC Magdeburg II sein erstes Pflichtspiel 2026. Sportlich steht der Klub im Mittelfeld. Warum es trotzdem um viel geht – auf und neben dem Platz.

An diesem Freitag geht es wieder los. Dank der Rasenheizung in der Avnet Arena, in der auch die U23 des Zweitligisten 1. FC Magdeburg ihre Heimspiele in der Fußball-Regionalliga austrägt, wird der Chemnitzer FC sein erstes Pflichtspiel im neuen Kalenderjahr bestreiten. Auf Rang zehn hat der CFC überwintert, Platz sechs oder sieben gab...