Heimrechttausch im Sachsenpokal: Chemnitzer FC empfängt Blau-Weiß Leipzig

Chemnitzer FC
Die Himmelblauen spielen am 7. September in der zweiten Pokalrunde auf Wunsch des Gegners in Chemnitz.
In der zweiten Runde des Sachsenpokals empfängt Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC den FC Blau-Weiß Leipzig am 7. September im Stadion „An der Gellertstraße“. Das Besondere an dieser Partie, die 12.30 Uhr angepfiffen wird, ist, dass das Heimrecht getauscht wurde. „Eigentlich hätte der Kreisoberligist Heimrecht gehabt. Da die Leipziger...
