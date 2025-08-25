Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Fans des Chemnitzer FC müssen in der zweiten Runde des Sachsenpokals nicht reisen.
Die Fans des Chemnitzer FC müssen in der zweiten Runde des Sachsenpokals nicht reisen. Bild: Picture Point/Gabor Krieg
Chemnitzer FC
Heimrechttausch im Sachsenpokal: Chemnitzer FC empfängt Blau-Weiß Leipzig
Redakteur
Von Thomas Treptow
Die Himmelblauen spielen am 7. September in der zweiten Pokalrunde auf Wunsch des Gegners in Chemnitz.

In der zweiten Runde des Sachsenpokals empfängt Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC den FC Blau-Weiß Leipzig am 7. September im Stadion „An der Gellertstraße“. Das Besondere an dieser Partie, die 12.30 Uhr angepfiffen wird, ist, dass das Heimrecht getauscht wurde. „Eigentlich hätte der Kreisoberligist Heimrecht gehabt. Da die Leipziger...
